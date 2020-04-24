Журналист дал совет недовольным зрителям

Телеведущий Владимир Соловьев не верит, что большинство россиян возражают против его манеры вести ток-шоу и в принципе его присутствия на телевидении. Он подчеркнул, что опубликованные за границей воззвания его не волнуют.

"Петиции, создающиеся на change.org – зарубежном ресурсе, где голосовать может, кто угодно, в том числе и иностранные граждане, – не внушают никакого доверия, – сказал Соловьев в комментарии "Ридусу". Недовольным он посоветовал "голосовать кнопкой": "Никто же не заставляет смотреть", – отметил журналист.

Ранее на сайте change.org появилось открытое обращение в Роскомнадзор с указанием, что передачи Соловьева сеют в обществе "дух розни и вражды" и оказывают негативное влияние на "эмоциональное состояние слушающей его публики". В связи с этим авторы петиции потребовали убрать Соловьева из теле– и радиоэфира.

"Мы, как налогоплательщики и как потребители информационного контента, имеем полное право на удовлетворение нашего запроса", – говорится в письме.

На момент написания статьи петицию против Соловьева подписали почти 57 тысяч человек.

Недавно Соловьев со скандалом выдворил из студии украинского эксперта, который негативно высказался о мерах против коронавируса в России.