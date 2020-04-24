Крапива оказалась чрезвычайно полезной при мужских болезнях

Для различных отваров и настоек берут корни и листья. Это жгучее растение содержит множество полезных веществ: калий, железо, белок, витамины В и С, каротин. Если хотите заготовить крапиву в прок, то листья нужно рвать, когда она цветет, а корни лучше выкапывать поздней осенью.

Растение полезно не только для тех, у кого проблемы с потенцией. Помогает крапива и при аденоме простаты.

Есть несколько видов настоек.

Алкогольная с портвейном для поднятия потенции

Понадобится 5 столовых ложек семян крапивы и 0,5 литра хорошего портвейна. Соединить все в кастрюле, довести до кипения и подержать на огне пять минут. Охлажденную жидкость процедить и перелить в бутылку. Принимать по столовой ложке 3-4 раза в день.

На воде от простатита

Для этого отвара возьмите 2 чайные ложки листьев и корней крапивы (смесь) и залейте стаканом кипятка. Получившийся настой нужно пить по чашке утром и вечером, он должен быть теплым. Курс – месяц-два, советует автор канала "Балканский знахарь" в "Яндекс.Дзен".

Прежде чем начинать лечение народными средствами, обязательно посоветуйтесь с врачом.

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