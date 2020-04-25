Лидера Белоруссии не испугали пожары на Украине

Александр Лукашенко прибыл в зону отчуждения на территории Чернобыльской АЭС и в рамках субботника высадил сосны. Мероприятие прошло в Национальном парке "Припятский" и было посвящено памяти регионов юга Белоруссии, пострадавших от аварии на станции, случившейся в 1986 году.

Президент Белоруссии каждый год посещает эту территорию в 20-х числах апреля. В 2020-м Лукашенко не помешала даже эпидемия коронавируса. Батька призвал организаторов мероприятия не отказываться и от республиканского субботника, информирует "БелТА".

Напомним, что причиной аварии на ЧАЭС стал взрыв четвертого энергоблока. В атмосферу попало огромное количество радиоактивных элементов. Катастрофа признана крупнейшей за всю историю атомной энергетики как по количеству жертв, так и по экономическому ущербу.

В настоящий момент на территории зоны отчуждения. К этому привел пожар, с которым украинские спасатели боролись на протяжении многих дней. В настоящий момент к решению проблемы привлечено более 1700 человек.