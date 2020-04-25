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Гимнастика для мужчин: два упражнения повысят тестостерон после 45 лет

Гимнастика для мужчин: два упражнения повысят тестостерон после 45 лет
Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/CTK/www.globallookpress.com
Сохранить потенцию поможет укрепление сердечной мышцы

После 30 лет количество тестостерона в организме начинает постепенно снижаться, что влияет не только на силу эрекции мужчины, но и на его самочувствие в целом. Ухудшают потенцию также малоподвижный образ жизни и стресс.

Сохранить мужскую силу после 45 лет помогут два простых упражнения, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Супер Стар". Лечебная гимнастика для потенции поддержит тонус организма и укрепит мышцы. А полезны такие упражнения будут не только мужчинам, но и женщинам.

Первое – приседания с задержкой. Для этого при выполнения упражнения нужно остаться в полуприседе на 15-20 секунд. Повторять движение автор блога рекомендует от 10 до 20 раз.

Повысить тестостерон у мужчин также поможет самый обычный бег. Он укрепляет сердечную мышцу, благодаря чему повышается выносливость и тонус организма. Однако автор канала предупреждает: интенсивность бега лучше увеличивать постепенно. Начинать тренировки правильнее с простого шага.

Ранее "Утро.ру" рассказало о пользе упражнений Кегеля для потенции.

Карина СИРАЗОВА

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