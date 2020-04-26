От болей в спине: эффективные упражнения для позвоночника
Особенно актуальна такая тренировка для тех, кто много работает за компьютером, ведет сидячий образ жизни, а также для пожилых людей.
Избавиться от болей в спине можно, как следует "потянув" позвоночник. Делать такие упражнения нужно осторожно, без резких движений. Не рекомендуется такая тренировка тем, у кого были травмы, компрессионный перелом, грыжи позвоночника. Посоветуйтесь со своим доктором, прежде чем приступить.
Итак, сбросить напряжение и избавиться от неприятных ощущений поможет комплекс следующих упражнений.
1. Чтобы вытянуть позвоночник, можно повисеть на турнике (во многих спортмагазинах продаются турники для домашнего использования. Их можно закреплять в дверных проемах). Также рекомендуется делать боковую растяжку, наклоняясь влево и вправо с поднятыми вверх руками.
2. Упражнение из парной йоги. Прижмитесь к партнеру спиной, возьмитесь за руки, вытягивайте друг друга.
3. Прогибы. Один человек сидит на полу, второй надавливает сзади на грудной отдел позвоночника коленями, удерживая партнера за поднятые вверх руки.
4. Поза верблюда. Нужно встать на колени, ноги должны быть на ширине таза, подъемы стоп – лежать на полу. Отклоняйтесь назад. Угол в коленях должен быть 90 градусов. Тянитесь грудной клеткой вверх и вперед, опустите ладони на пятки. Плечи затем опустите ниже, лопатки сведите, чтобы грудной отдел хорошо раскрылся. Тело должно быть расслабленным, вес необходимо распределить между руками и ногами. Голову затем отклоните плавно назад, старайтесь не заламывать шею. Следите за дыханием – оно должно быть глубоким и спокойным.
5. Полезно для спины и всем известное упражнение "мостик". Попрактикуйтесь в его выполнении, начав с выхода на "мостик" из положения лежа.
Ранее Утро.ру писало о комплексе упражнений на четвереньках для укрепления спины и пресса.
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