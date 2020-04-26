Для того, чтобы организм был в тонусе, достаточно нехитрых ритуалов

Сохранить активность и хорошее самочувствие на пенсии поможет эта подборка ежедневных упражнений. Их всего пять.

1. По утрам "причесывайтесь" пальцами. Не сильно надавливая, проведите от лба до затылка, повторите около 50 раз. Такой простой массаж улучшает кровообращение и стимулирует энергетические точки, а также помогает снять спазмы.

2. Делайте зарядку для глаз, чтобы сохранить хорошее зрение. Рисуйте глазами восьмерки по вертикали и горизонтали, а также круги, фокусируйтесь на ближнем и дальнем объекте. Каждое повторите по десять раз. Прежде чем перейти к следующему, часто поморгайте.

3. Массируйте теплыми руками лицо около двух минут. Это приведет кожу в тонус и предотвратит появление морщин.

4. Десны и зубы поможет укрепить необычное упражнение. Нужно клацать зубами – коренными и передними, по 15-20 раз. Сильно стучать не нужно.

5. Упражнение для слуха и памяти. Заведите руки за голову и закройте ладонями уши. Похлопывайте легонько пальцами по затылку.

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