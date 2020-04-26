Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Секреты долгожителей: простые правила на каждый день

Секреты долгожителей: простые правила на каждый день
Фото: Richard Wear / Design Pic/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com/
Для того, чтобы организм был в тонусе, достаточно нехитрых ритуалов

Сохранить активность и хорошее самочувствие на пенсии поможет эта подборка ежедневных упражнений. Их всего пять.

1. По утрам "причесывайтесь" пальцами. Не сильно надавливая, проведите от лба до затылка, повторите около 50 раз. Такой простой массаж улучшает кровообращение и стимулирует энергетические точки, а также помогает снять спазмы.

2. Делайте зарядку для глаз, чтобы сохранить хорошее зрение. Рисуйте глазами восьмерки по вертикали и горизонтали, а также круги, фокусируйтесь на ближнем и дальнем объекте. Каждое повторите по десять раз. Прежде чем перейти к следующему, часто поморгайте.

3. Массируйте теплыми руками лицо около двух минут. Это приведет кожу в тонус и предотвратит появление морщин.

4. Десны и зубы поможет укрепить необычное упражнение. Нужно клацать зубами – коренными и передними, по 15-20 раз. Сильно стучать не нужно.

5. Упражнение для слуха и памяти. Заведите руки за голову и закройте ладонями уши. Похлопывайте легонько пальцами по затылку.

Секретами долголетия поделилась автор канала "Секреты домохозяйки" в "Яндекс. Дзен". По ее словам, таким правилам следует ее свекровь, которой 85 лет.

Ранее Утро.ру писало о зарядке для пожилых, которая продлит молодость.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Доллар упадет до 67 рублей после кризиса: аналитик озвучил прогноз по курсу валют на 2020 год

Эксперт рассказал, когда рубль укрепится

Актуальные и смешные: свежие анекдоты на 26 апреля

Подборка шуток от "Утро.ру" украсит утро воскресенья

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей