Небольшая разминка сохранит тонус организма и улучшит самочувствие после 50 лет

Движение – залог здоровья нашего организма. Заниматься физкультурой нужно в любом возрасте, чтобы чувствовать себя бодрым и молодым. В условиях самоизоляции тренироваться стало сложнее, однако и дома можно выполнять простую гимнастику.

Этот комплекс упражнений широко распространен в Азии и подойдет даже людям после 50 лет.

Упражнение 1: Плавное качание. Ноги ставим на ширине плеч и слегка сгибаем в коленях, полусогнутые руки вытягиваем вперед. Теперь начинаем ритмично раскачиваться, перенося центр тяжести с одной стороны на другую. Руку в этот момент отводим в противоположную сторону.

Упражнение 2: Выпады фехтовальщика. Стоим на полусогнутой правой ноге, левую отводим назад. Затем так же, как и в первом упражнении, переносим центр тяжести, плавно раскачиваясь вперед – назад.

Упражнение 3: Куклы-марионетки. Становимся в исходное положение: голова слегка опущена вниз, руки расслаблены. Далее поднимаем согнутую в колене ногу и одновременно с нею – руку. Голову закидываем назад.

Упражнение 4: Вращение косаря. Плавно вращаем туловищем сначала по часовой стрелке, а затем – в обратную сторону.

Упражнение 5: Повороты на стуле. Садимся на табурет, ноги расставляем в стороны и максимально сгибаемся вперед. На вдохе выпрямляемся, слегка поворачиваясь в сторону и разводя руки, при этом поднимаем согнутую ногу.

Ранее "Утро.ру" поделилось простой домашней гимнастикой, которая восстановит организм после 50 лет.