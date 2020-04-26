Песков раскрыл особенности телефона Путина
Президент России активно пользуется всеми видами связи
У главы России Владимира Путина есть телефон, с помощью которого он может позвонить тому или иному чиновнику, нажав всего одну кнопу. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера россиян Дмитрий Песков.
Как он сообщил в программе "Москва. Путин. Кремль" на "России 1", президент может вызвать членов правительства, администрации и других ведомств.
Песков подчеркнул, что Путин давно так работает и в этом нет ничего удивительного.
Также в Кремле отметили, что президент России может выступить с обращением к россиянам на следующей неделе.
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