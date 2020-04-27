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Трамп назвал себя самым работящим президентом в истории

Американский лидер считает, что за 3,5 года добился большего, чем другие главы государств

Президент США Дональд Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории. Об этом он написал в соцсетях.

По словам американского лидера, он усердно работает с раннего утра и до поздней ночи. Трамп написал в "Твиттер": за те три с половиной года, что он находится у власти, ему удалось сделать намного больше, чем любому другому президенту в истории.

Таким образом Трамп ответил на материал в The New York Times, где указывалось, что президент США большую часть времени проводит за чтением газет и просмотром телевизора, отмечает "Свободная пресса".

Ранее американские власти обеспокоились из-за заявления Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Карина СИРАЗОВА

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