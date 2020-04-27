10 привычек помогут сбросить лишний вес
Для того чтобы быстро похудеть, достаточно придерживаться простых правил в распорядке дня, уверяют специалисты.
Первое правило: голодовки не помогают здоровому снижению веса. Питаться нужно часто, но небольшими порциями.
Утренний прием пищи нужно разделять на два раза: первый раз следует завтракать через полчаса после пробуждения фруктом или стаканом сока – так организм будет "запущен". А полноценно позавтракать можно спустя еще 30 минут– для этого хорошо подойдет омлет с овощами или яичница, советуют авторы канала "Диеты и питание при заболевания" в "Яндекс Дзене".
Третий шаг – сбалансированный обед. 50% основного приема пищи должны составлять овощные салаты, заправленные оливковым маслом. 25% следует отводить на нежирное мясо, яйца или рыбу и каши и еще 25% на хлеб с отрубями. Также необходимо включать в рацион супы.
Для перекуса лучше использовать орехи, фрукты или овощи.
Пятое: нужно очень тщательно пережевывать пищу – это позволит организму лучше усваивать питательные вещества. Кроме того, так быстрее пройдет чувство голода.
Для укрепления здоровья и сохранения стройности следует потреблять много жидкости. Нужно пить обычную воду, а также есть овощи и фрукты – в них тоже достаточно жидкости.
Лучше питаться только натуральными продуктами – чипсы, сухарики и прочие
вредные перекусы только вредят организму.
Восьмое: не стоит наедаться на ночь. Это простое правило сохранит фигуру и сон. Известно, что с полным желудком сон не такой глубокий и наутро появляется ощущение разбитости. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна.
Отличный способ похудеть – это включить в образ жизни регулярное принятие контрастного душа. Такая процедура позволит ускорить процесс сжигания жира.
И, десятое: нужно больше двигаться! Активный день – залог стройности и крепкого здоровья.
10 шагов к стройности позволят быстро избавиться от лишних килограммов. Однако прежде чем кардинально менять образ жизни, обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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