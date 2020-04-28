Новый метод поможет защититься от атеросклероза и болезни Паркинсона

Ученые из России и Литвы разработали новый способ борьбы с болезнями, которые связаны со старением организма. Так, для профилактики аутоиммунных заболеваний можно сделать особую вакцину.

Со временем клетки человека, Т-лимфоциты, постепенно перестают бороться с внешними патогенами и начинают атаковать собственный организм. Это и является основной причиной таких проблем, как атеросклероз, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, рассказал профессор Балтийского федерального университета имени Канта Виктор Селедцов.

Именно поэтому для профилактики таких заболеваний ученые предложили использовать метод лимфоцитарной вакцинации, которая стимулирует природные механизмы иммунитета, пишет РИА "Новости". Ранее такой способ уже доказал свою эффективность при лечении рассеянного склероза и ревматоидного артрита.

По словам Селедцова, самым эффективным методом будет введение собственных иммунных клеток. Так, если сдать их на хранение в молодом возрасте, то после 65 лет можно сделать инъекцию и тем самым продлить себе жизнь. Однако бессмертие такая вакцина все равно подарить не может, отмечает специалист.

Ученые также трудятся над разработкой вакцины от коронавируса. Ранее специалисты из России и Германии обменялись опытом и обсудили распространение болезни, напоминает "ФедералПресс".

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