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От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя

От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя
Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com
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Лечебное растение содержит аскорбиновую кислоту и минеральные соли

Барвинок – популярный в народной медицине цветок, который использовали как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Также растение полезно при диарее, головной боли, гипертонии и импотенции.

На Руси было принято вплетать барвинок в венки на Ивана Купала. Начинает цвести растение в мае, тогда же его и нужно собирать для приготовления лечебных настоек. Сухая трава сохраняет свои целебные свойства на протяжении двух лет.

Листья и стебли барвинка содержат до 20 видов алкалоидов, различные полезные кислоты, в том числе и аскорбиновую, а также минеральные соли, пишет Ecotopia.

Повысить потенцию можно, приготовив специальную настойку из растения. Для этого 20 г сухого барвинка с цветами заливаем 250 мл водки и варим на медленном огне в течение 10 минут, делится рецептом для потенции автор Яндекс.Дзен-канала "Балканский знахарь". Пить народное средство он советует на протяжении четырех дней, а затем сделать небольшой перерыв. Употреблять, по словам автора, нужно по 8 капель утром и вечером.

Специалисты предупреждают, что лечиться народными средствами нужно лишь под наблюдением специалиста. При возникновении любых болезней сначала необходимо обратиться к врачу. Кроме того, барвинок – ядовитое растение, именно поэтому при сборе цветов необходимо соблюдать особую осторожность.

Ранее "Утро.ру" рассказало о настойке из кедровых орехов для потенции.

Карина СИРАЗОВА

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