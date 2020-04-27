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СМИ: Apple отложила выход iPhone 12

Намеченная на сентябрь презентация новых айфонов не состоится

Apple традиционно представляет новые продукты каждую осень. Однако в 2020 г. презентацию, которая должна была пройти в сентябре, компания может отложить. Об этом источники сообщили The Wall Street Journal.

Как пишет издание, из-за пандемии COVID-19 возникли проблемы с  поставками элементов для iPhone в Азии, а также упал спрос на смартфоны. Источники полагают, что выход iPhone 12 будет сорван. 

Вероятно, презентация пройдет в октябре. Тогда Apple покажет сразу четыре девайса, у которых будет не только поддержка 5G и супер чип A14, но и сенсор LiDAR, который раньше был лишь у главной камеры iPad Pro. Также компания думает над тем, чтобы снизить производство телефонов а 2021 г. на 20%. 


Полина ИВАНОВА

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