Другая вспышка вируса может унести жизни 30-50% заразившихся людей, считает врач

Человечество ждут другие более серьезные эпидемии, чем та, что произошла из-за коронавируса. Такой прогноз сделал главный врач Московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников.

Об этом эксперт рассказал в программе "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE". Несмотря на то, что смертность одной такой эпидемии может достигнуть 50%, нынешняя позволит миру подготовиться к будущим подобным ситуациям.

Мясников не первый раз дает прогноз по эпидемиям. Ранее, как напоминает издание URA.RU, он говорил о том, что пик эпидемии COVID-19 придется на апрель. Позже доктор признался, что ошибся.