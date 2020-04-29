Погода в регионе наладится только к ночи

Власти Подмосковья просит водителей не выезжать из дома без крайней необходимости, а пешеходов воздержаться от прогулок. Все из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Погода будет свирепствовать до 21 часа, – предупреждает Минтранс.

В министерстве просят строго соблюдать все правила дорожного движения, а также не оставлять автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями. Всем жителям рекомендуются передвигаться подальше от рекламных щитов, – дополняет "Подмосковье сегодня".