Москву ждет небывалая жара, обещают специалисты

Начало мая будет не особенно теплым – 1 числа пройдет небольшой дождь, ожидается до +10 градусов. Однако в следующие дни начнется потепление.

Так, 2 мая синоптики прогнозируют дневную температуру от 11 до 16 градусов, а 3 и 4 воздух и вовсе прогреется до 18-23 градусов. Еще жарче будет 5 мая – синоптики обещают до +25 тепла.

На майские праздники в Москве возможны небольшие дожди – на погоду в столице повлияет циклон, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".

Ранее синоптики пообещали россиянам рекордно жаркое лето. Резкое изменение погоды связано с глобальным потеплением, отметили специалисты. По их оценкам, средняя температура будет повышаться каждые пять лет.

Напомним, что и зима в России в 2020 году была аномально теплой.