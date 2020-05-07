Аномальная жара наступит в России 9 мая
Необычайно жаркая погода ожидается в России 9 мая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в Алтайском крае, в Омской и Томской областях воздух в субботу прогреется до +25 … +30°С. Около +25 … +28°С будет в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Причем 10 мая станет еще жарче, передает РИА "Новости" предупреждение синоптика. Соблюдать при такой погоде режим самоизоляции станет непросто.
Москвичам поэтому будет немного легче: после теплого, но грозового четверга погода испортится. В пятницу, 8 мая, столбики термометров не поднимутся выше +14 ... +16°С при северном ветре. В День Победы температура в столице также останется на уровне +16°С, говорится на сайте Росгидромета. Более того, ожидается дождь, так что властям, скорее всего, придется разгонять облака перед авиапарадом.
В воскресенье, 10 мая, в столичном регионе станет немного теплее, а в понедельник воздух прогреется до летних +24°С. Правда, уже во вторник, 12 мая, с севера придет новый циклон. он принесет дожди и похолодание до +10 ... +15°С.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан ответственно отнестись к самоизоляции, не выходить в праздники лишний раз на улицу, а авиашоу и салют наблюдать с балкона.
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