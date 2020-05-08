Летом в Россию придет засуха
В Гидрометцентре бьют тревогу. Россию летом 2020 года ждет сильная засуха. Прогноз особенно актуален для южных регионов федерации.
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, что печальная ситуация связана с очень засушливой весной. Спасти страну от засухи сможет только май, если принесет достаточно осадков для того, чтобы компенсировать их длительное отсутствие.
Москва тоже не спасется от жаркого лета. Сотрудников Гидрометцентра особенно настораживает ситуация в области. Из-за засухи огородники и сотрудники сферы сельского хозяйства могу остаться без урожая, уточняют "Актуальные новости".
Ранее "Утро.ру" писало о погоде на 9 мая.
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