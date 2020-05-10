Температура в столице резко изменится

Жителей города ждут настоящие погодные "качели".

Как рассказали синоптики, ночью вторника, 12 мая, будет в районе 10 градусов тепла, а днем ожидается жара – температура может подняться до 26 градусов. Такая погода свойственна июню. Вместе с аномальным потеплением в столицу придут дождь и сильный ветер, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

После жаркого дня резко похолодает. Ночью 13 мая столбики термометров опустятся до 3-5 градусов тепла, а днем воздух прогреется только до десяти градусов. Такая погода, по словам специалиста, продержится всю рабочую неделю, пишет РБК.