Синоптики прогнозируют минусовую температуру

Столбики термометров в Подмосковье опустятся до – 2 градусов. Резкое похолодание придет в ночь на 16 мая, проинформировали впресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Из-за холода в мае может вырасти риск техногенных пожаров, считают в ведомстве. Не все граждане правильно и своевременно используют обогреватели.

Жителям Подмосковья напомнили правила их эксплуатации, пишет "Интерфакс". Самое главное – нельзя оставлять обогреватели и другие отопительные приборы без присмотра и рядом с быстро воспламеняющимися поверхностями.

Кроме того, не стоит использовать аппараты, у которых уже истек срок эксплуатации, уточняет "Подмосковье сегодня".



