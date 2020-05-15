Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жителей Подмосковья в мае ждет минусовая температура

Синоптики прогнозируют минусовую температуру

Столбики термометров в Подмосковье опустятся до – 2 градусов. Резкое похолодание придет в ночь на 16 мая, проинформировали впресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. 

Из-за холода в мае может вырасти риск техногенных пожаров, считают в ведомстве. Не все граждане правильно и своевременно используют обогреватели. 

Жителям Подмосковья напомнили правила их эксплуатации, пишет "Интерфакс". Самое главное – нельзя оставлять обогреватели и другие отопительные приборы без присмотра и рядом с быстро воспламеняющимися поверхностями. 

Кроме того, не стоит использовать аппараты, у которых уже истек срок эксплуатации, уточняет "Подмосковье сегодня"


Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"

Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

"Северному потоку - 2" отказали в освобождении от ограничений

Такое решение вынес регулятор ФРГ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей