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Резкое похолодание и снег обрушатся на жителей Подмосковья

Температура воздуха на неделе опустится до 3 - 4 градусов

Жителям Подмосковья пора доставать пуховики и куртки. На территорию региона придет резкое похолодание. Синоптики даже прогнозируют снег. 

В Министерстве транспорта сообщили, что днем температура воздуха может опуститься до 9 градусов, ночью – до 3 – 4. Пик холода придется со среды на четверг. 

В ведомстве уточнили, что на неделе возможен снег. В связи с этим водителей попросили быть максимально осторожными на дорогах, информирует "Подмосковье сегодня"

Полина ЛЕДОВСКИХ

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