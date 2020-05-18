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Жителям Подмосковья пора доставать пуховики и куртки. На территорию региона придет резкое похолодание. Синоптики даже прогнозируют снег.
В Министерстве транспорта сообщили, что днем температура воздуха может опуститься до 9 градусов, ночью – до 3 – 4. Пик холода придется со среды на четверг.
В ведомстве уточнили, что на неделе возможен снег. В связи с этим водителей попросили быть максимально осторожными на дорогах, информирует "Подмосковье сегодня".
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