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Хорошая погода придет в Московский регион только на последней неделе мая. С таким неутешительным прогнозом выступили синоптики. До 25 мая погода будет прохладной и ветреной.
По словам сотрудников Гисметео, на последней неделе месяца температура резко подскочит с +9°C до +22 ... +25°C. А вот текущая семидневка, скорее, расстроит. Температура воздуха ночью может опуститься до 0°C , прокомментировал РИА "Новости" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Подмосковье сегодня" уточняет, что сильнее погода уже не испортится. Июнь будет очень теплым и сухим, с минимальным количеством осадков. Однако пока столичный регион находится в рамках "апрельской погоды", отмечает "Вечерняя Москва".
Более точный прогноз погоды на лето Гидрометцентр предоставит на следующей неделе, уточняет "МИР24".
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