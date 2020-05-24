В столице будет +30°C

Погода испытает москвичей на прочность в первые два месяца лета. Об этом поведали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как пишет РИА "Новости", жители столицы будут спасаться от 30-градусной жары, а на юге стране показатели будут еще выше. Ожидается, что там столбики термометров поднимутся до +35°C.

Аномальная погода негативно повлияет на пожары в Сибири и на юге Дальнего Востока.