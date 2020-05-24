Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
555 новости
Погода испытает москвичей на прочность в первые два месяца лета. Об этом поведали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Как пишет РИА "Новости", жители столицы будут спасаться от 30-градусной жары, а на юге стране показатели будут еще выше. Ожидается, что там столбики термометров поднимутся до +35°C.
Аномальная погода негативно повлияет на пожары в Сибири и на юге Дальнего Востока.
Точный астрологический прогноз на 24.05.2020 для всех знаков зодиака поможет разобраться в будущем
Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"