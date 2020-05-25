Долгожданное тепло в европейской части страны несет с собой большую опасность

Обещанная синоптиками летняя жара в столичном регионе может обернуться страшной бедой – торфяными пожарами на Русской равнине. И тогда Москва задохнется от дыма, несмотря на дорогостоящие противопожарные мероприятия на прилегающих территориях.

По оценке руководителя противопожарного проекта "Гринпис" в России Григория Куксина, в Подмосковье после страшного лета 2010 г. многое удалось сделать для предотвращения пожаров. Но велика вероятность, что столица получит свою долю проблем в виде смога из соседних областей.

В частности, этим летом задымление может прийти из Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Смоленской и Брянской областей. Там за последние годы кое-где удалось успешно обводнить болота по немецкой технологии, но этого все равно недостаточно. На помощь уже позвали животных.

"В Тверской области на одном из самых проблемных торфяников в Конаковском районе мы пытаемся вовлечь бобров в строительство плотин, провоцируя животных возводить необходимые дамбы в нужных местах, – рассказал Куксин в интервью "Свободной прессе". – В складывающейся ситуации хороши любые средства. Надеемся, что бобры все-таки помогут нам заткнуть самые пожароопасные участки".

Ранее синоптики сообщили, что уже в июне в столице наступит жара до +30°C. Такая температура продержится как минимум до августа.