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К борьбе с пожарами и смогом в России привлекли бобров

К борьбе с пожарами и смогом в России привлекли бобров
Фото: CHROMORANGE / R. Erl/www.globallookpress.com
Долгожданное тепло в европейской части страны несет с собой большую опасность

Обещанная синоптиками летняя жара в столичном регионе может обернуться страшной бедой – торфяными пожарами на Русской равнине. И тогда Москва  задохнется от дыма, несмотря на дорогостоящие противопожарные мероприятия на прилегающих территориях.

По оценке руководителя противопожарного проекта "Гринпис" в России Григория Куксина, в Подмосковье после страшного лета 2010 г. многое удалось сделать для предотвращения пожаров. Но велика вероятность, что столица получит свою долю проблем в виде смога из соседних областей.

В частности, этим летом задымление может прийти из Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Смоленской и Брянской областей. Там за последние годы кое-где удалось успешно обводнить болота по немецкой технологии, но этого все равно недостаточно. На помощь уже позвали животных.

"В Тверской области на одном из самых проблемных торфяников в Конаковском районе мы пытаемся вовлечь бобров в строительство плотин, провоцируя животных возводить необходимые дамбы в нужных местах, – рассказал Куксин в интервью "Свободной прессе". – В складывающейся ситуации хороши любые средства. Надеемся, что бобры все-таки помогут нам заткнуть самые пожароопасные участки". 

Ранее синоптики сообщили, что уже в июне в столице наступит жара до +30°C. Такая температура продержится как минимум до августа.

Николай ВИКТОРОВ

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