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Синоптики: в мае в Москве будет июльская жара

Температура 30 мая достигнет 23 - 25 градусов тепла

В выходные дни погода будет соответствовать июльской. Температура воздуха прогреется, снизится количество осадков, сообщила РИА "Новости" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ночью с пятницы на субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Однако днем температура в Москве поднимется до +23 ... +25°C, а по области до до +20 ... +25°C.

Температура в выходные дни существенно выше среднемесячной. Климатической нормой является +13 ... +14°C. Возможны кратковременные порывы ветра 12 – 17 м/секунду.

Анна ШУЛЕПОВА

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