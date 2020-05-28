Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
В первый день лета погода резко изменится. Температура станет ниже на семь – восемь градусов. Прогноз на июнь озвучили синоптики.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца этой недели в европейской части России воздух прогреется до +20... +23°C. Однако уже 1 июня она резко упадет до +12... +15°C. Такая температура, по словам синоптика, продержится несколько дней.
Похолодание ждет и жителей Сибири: в Красноярском крае и в Иркутской области температура будет ниже нормы на шесть градусов, пишет РИА "Новости". А в Якутии она изменится аж на 10 – 15 градусов, обещают синоптики.
Перемены погоды в ближайшие дни не стоит ждать лишь на Урале, рассказал Вильфанд. Там по-прежнему будет тепло, передает "Царьград".
В четверг, 28 мая, в Москве будет теплая, но дождливая погода. Воздух прогреется до +22°C. По данным Гидрометцентра, осадки в столице прекратятся лишь во вторник, 2 июня.
В выходные дни синоптики пообещали москвичам июльскую погоду – с температурой +25°C. А в первые два месяца лета жителей столицы ждет экстремальная жара.
Последние данные на 28 мая - в подборке "Утро.ру"
Опасность усугубляла близость газопровода