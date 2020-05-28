Температура упадет после аномальной жары

В первый день лета погода резко изменится. Температура станет ниже на семь – восемь градусов. Прогноз на июнь озвучили синоптики.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что до конца этой недели в европейской части России воздух прогреется до +20... +23°C. Однако уже 1 июня она резко упадет до +12... +15°C. Такая температура, по словам синоптика, продержится несколько дней.

Похолодание ждет и жителей Сибири: в Красноярском крае и в Иркутской области температура будет ниже нормы на шесть градусов, пишет РИА "Новости". А в Якутии она изменится аж на 10 – 15 градусов, обещают синоптики.

Перемены погоды в ближайшие дни не стоит ждать лишь на Урале, рассказал Вильфанд. Там по-прежнему будет тепло, передает "Царьград".

В четверг, 28 мая, в Москве будет теплая, но дождливая погода. Воздух прогреется до +22°C. По данным Гидрометцентра, осадки в столице прекратятся лишь во вторник, 2 июня.

В выходные дни синоптики пообещали москвичам июльскую погоду – с температурой +25°C. А в первые два месяца лета жителей столицы ждет экстремальная жара.