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После затяжных ливней и по-настоящему осенней погоды в столицу наконец-то
придет лето. На этой неделе синоптики обещают москвичам значительное потепление.
Согласно данным Гидрометцентра РФ, на первой летней неделе периодически еще будут идти дожди, однако воздух существенно прогреется.
Так, прогноз погоды в Москве на 2 июня обещает +12 ... +14°С днем, будет облачно, временами дождь.
В среду, 3 июня, столбики термометров поднимутся до +17 ... +19°С, однако солнце еще не порадует москвичей.
А 4 июня воздух прогреется до +22°С. День выдастся облачным, но периодически лучи солнца будут прорываться сквозь тучи.
В пятницу, 5 июня, ожидается +20 ... +22°С. Местами пройдут дожди.
Прогноз погоды в Москве на 6 июня порадует жителей столицы. Будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +19 ... +24°С.
И 7 июня будет настоящая жара: столбики термометров поднимутся до +28°С. Воскресный день будет знойным и влажным – в столице опять пойдет дождь.
Ранее синоптики обещали, что летом в Москве будет экстремальная жара.
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