Прогноз на неделю: на выходные воздух прогреется до +28

После затяжных ливней и по-настоящему осенней погоды в столицу наконец-то придет лето. На этой неделе синоптики обещают москвичам значительное потепление.



Согласно данным Гидрометцентра РФ, на первой летней неделе периодически еще будут идти дожди, однако воздух существенно прогреется.

Так, прогноз погоды в Москве на 2 июня обещает +12 ... +14°С днем, будет облачно, временами дождь.

В среду, 3 июня, столбики термометров поднимутся до +17 ... +19°С, однако солнце еще не порадует москвичей.

А 4 июня воздух прогреется до +22°С. День выдастся облачным, но периодически лучи солнца будут прорываться сквозь тучи.

В пятницу, 5 июня, ожидается +20 ... +22°С. Местами пройдут дожди.

Прогноз погоды в Москве на 6 июня порадует жителей столицы. Будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +19 ... +24°С.

И 7 июня будет настоящая жара: столбики термометров поднимутся до +28°С. Воскресный день будет знойным и влажным – в столице опять пойдет дождь.

Ранее синоптики обещали, что летом в Москве будет экстремальная жара.