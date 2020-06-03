В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
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За два дня в Московской области может выпасть месячная норма осадков. В Иркутске, Красногорске, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Подольске возможны паводки.
Губернатор Андрей Воробьев предупредил жителей об угрозе в связи с погодными условиями. Штормовое предупреждение объявили сегодня утром, сообщает "Подмосковье сегодня".
В "Инстаграм" глава региона написал, что в эти дни опасно находиться на даче, лучше перебраться в город.
Сотрудники экстренных служб находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости, они проведут аварийно-спасательные мероприятия.
Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом