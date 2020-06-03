В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер и дождь

За два дня в Московской области может выпасть месячная норма осадков. В Иркутске, Красногорске, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Подольске возможны паводки.

Губернатор Андрей Воробьев предупредил жителей об угрозе в связи с погодными условиями. Штормовое предупреждение объявили сегодня утром, сообщает "Подмосковье сегодня".

В "Инстаграм" глава региона написал, что в эти дни опасно находиться на даче, лучше перебраться в город.

Сотрудники экстренных служб находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости, они проведут аварийно-спасательные мероприятия.