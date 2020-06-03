Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Ожидается сильный ветер и дождь

За два дня в Московской области может выпасть месячная норма осадков. В Иркутске, Красногорске, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Дубне и Подольске возможны паводки.

Губернатор Андрей Воробьев предупредил жителей об угрозе в связи с погодными условиями. Штормовое предупреждение объявили сегодня утром, сообщает "Подмосковье сегодня".

В "Инстаграм" глава региона написал, что в эти дни опасно находиться на даче, лучше перебраться в город.

Сотрудники экстренных служб находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости, они проведут аварийно-спасательные мероприятия.

Анна ШУЛЕПОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска

Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей