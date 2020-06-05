Метеорологи опасаются тайфунов, цунами и ураганов

Грядущее лето может стать аномально жарким. Специалисты опасаются, что из-за критически высокой температуры воздуха станут чаще случаться ураганы и тайфуны. Кроме того, есть риск вспышек так называемой смертельной влажной жары.

Уже сейчас в России борются с первыми летними природными аномалиями. В Рязанской области из берегов вышли сразу две реки. Вода затопила многие жилые дома и участки. Перемещаться жители региона спокойно не могут. Набирает силу паводок и в Мурманской области. В Кольском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Метеорологи уточняют, что долгосрочные прогнозы погоды – это выдумка, ведь их крайне сложно составить точно. Часто ситуация развивается стремительно, ход идет на часы. Именно поэтому спасателям бывает трудно оперативно отреагировать и спасти людей, информирует "Пятый канал".

Аномальное тепло придет в Центральную часть России уже 6 июня. По заявлению руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха превысит норму на два – четыре градуса. В Москве летом будет по настоящему жарко. Воздух может прогреться до +30°C, отмечает НСН.