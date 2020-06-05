Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жара и паводки: какие сюрпризы подготовило лето для россиян

Метеорологи опасаются тайфунов, цунами и ураганов

Грядущее лето может стать аномально жарким. Специалисты опасаются, что из-за критически высокой температуры воздуха станут чаще случаться ураганы и тайфуны. Кроме того, есть риск вспышек так называемой смертельной влажной жары. 

Уже сейчас в России борются с первыми летними природными аномалиями. В Рязанской области из берегов вышли сразу две реки. Вода затопила многие жилые дома и участки. Перемещаться жители региона спокойно не могут. Набирает силу паводок и в Мурманской области. В Кольском районе введен режим чрезвычайной ситуации. 

Метеорологи уточняют, что долгосрочные прогнозы погоды – это выдумка, ведь их крайне сложно составить точно. Часто ситуация развивается стремительно, ход идет на часы. Именно поэтому спасателям бывает трудно оперативно отреагировать и спасти людей, информирует "Пятый канал"

Аномальное тепло придет в Центральную часть России уже 6 июня. По заявлению руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха превысит норму на два – четыре градуса. В Москве летом будет по настоящему жарко. Воздух может прогреться до +30°C, отмечает НСН

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин готовит обращение к народу

Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров

Приметы на 5 июня: что нельзя делать в день Леонтия

В этот день не стоит планировать важные встречи и решать финансовые вопросы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей