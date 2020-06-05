Вместе с осадками придет порывистый ветер

На столицу надвигается ураган. Отдельные районы города накроет не только сильный ветер, но и град с дождем. ГУ МЧС по городу предупредило, что сильный дождь приведет к плохой видимости на дорогах.

Перемены погоды ожидаются с 13:00 до 22:00. При грозе усиление ветра может достичь 13 – 18 м/с, сообщает "Подмосковье сегодня".

Жителям столицы посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте и не пренебрегать соблюдением скоростного режима.