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На столицу надвигается ураган. Отдельные районы города накроет не только сильный ветер, но и град с дождем. ГУ МЧС по городу предупредило, что сильный дождь приведет к плохой видимости на дорогах.
Перемены погоды ожидаются с 13:00 до 22:00. При грозе усиление ветра может достичь 13 – 18 м/с, сообщает "Подмосковье сегодня".
Жителям столицы посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте и не пренебрегать соблюдением скоростного режима.
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