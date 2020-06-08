В область пришла аномальная жара

Жителей Подмосковья ожидают погодные сюрпризы. Так, синоптики рассказали о том, что в 8 июня в регион придет гроза, а во вторник таких обильных садков уже не будет, но воздух прогреется до +28°C.

Об этом сообщает сайт Росгидрометцентра.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", синоптики дают такой погоде "желтый уровень опасности".

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, лето в Москве и области будет испытывать россиян на прочность. Как пишет РИА "Новости", большую часть времени будет тепло, но и холодные дни ожидают жителей страны.

