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Ухудшение погоды ожидается 11 июня в большинстве районов Московской области. Ненастье продлится до 22:00.
Об этом жителей Москвы и области предупредило МЧС.
Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", высока вероятность грозы с дождем, в отдельных районах будут очень сильные осадки, а также не исключен град. При грозе порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.
Поэтому автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам находиться подальше от шатких конструкций и деревьев, не прятаться под рекламными щитами.
К слову, с начала июня в Москве выпало около 90% месячной нормы осадков, отмечает RT.
Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать