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В Московский регион идет гроза с градом

Во время дождя возможно и усиление ветра до 18 - 23 метров в секунду

Ухудшение погоды ожидается 11 июня в большинстве районов Московской области. Ненастье продлится до 22:00.

Об этом жителей Москвы и области предупредило МЧС.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", высока вероятность грозы с дождем, в отдельных районах будут очень сильные осадки, а также не исключен град. При грозе порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду.

Поэтому автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходам находиться подальше от шатких конструкций и деревьев, не прятаться под рекламными щитами.

К слову, с начала июня в Москве выпало около 90% месячной нормы осадков, отмечает RT.

Юлия ЕВГРАФОВА

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