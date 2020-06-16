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Синоптики предупредили, что 17 июня в Москве станет еще более жарко, чем во вторник. Воздух прогреется до +32°C, а это уже вредно для человека.
Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. По его словам, этот день может поставить новый рекорд – последний раз подобная жара была 128 лет назад.
При этом, как пишет RT, в Москве 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой температуры.
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