Температура побьет новый рекорд

Синоптики предупредили, что 17 июня в Москве станет еще более жарко, чем во вторник. Воздух прогреется до +32°C, а это уже вредно для человека.

Об этом РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. По его словам, этот день может поставить новый рекорд – последний раз подобная жара была 128 лет назад.

При этом, как пишет RT, в Москве 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за высокой температуры.