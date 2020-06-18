Жители и гости столицы спасаются от зноя у фонтанов и прудов

В Москве из-за рекордной жары объявлен третий из четырех установленных уровней опасности погодных условий – оранжевый. Об этом предупреждает Росгидромет.

В столице столбик термометра добрался до отметки в +31°С.

Оранжевый уровень означает, что на территории мегаполиса возможны стихийные бедствия с нанесением ущерба, сообщает "Подмосковье сегодня".

По информации издания, данное предупреждение будет актуально до 10 утра пятницы, 19 июня.

Москвичи спасаются от 30-градусной жары у фонтанов и прудов. Первые лишь недавно заработали после снятия жестких эпидемиологических ограничений. Утомленный зноем и майскими дождями народ именно к ним сразу и потянулся.

Сегодня может быть побит 125-летней давности рекорд по уровню жары.

Между тем, как пишет "Мир 24", столицу, южную и среднюю часть России скоро ожидает похолодание. По прогнозу специалистов "Фобос", страна этим летом окажется в температурных качелях. Россиян будет бросать из жары в холод и наоборот. Так, в ближайшие выходные шкала градусника упадет в некоторых регионах на десять пунктов.

