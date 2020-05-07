Собянин: в Москве 300 тысяч больных коронавирусом
Количество инфицированных COVID-19 в Москве гораздо больше, чем по официальным данным. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в четверг, 7 мая.
По его словам, около 2,5% жителей столицы поражены коронавирусом, это примерно 300 тысяч человек. Но большинство из них не знают об этом. "Наша задача – максимально выявить этих людей", – подчеркнул Собянин в эфире канала "Россия 24".
При таком количестве заболевших говорить о возвращении к привычному образу жизни в столице не приходится, считает мэр: "Вернуться к полноценной жизни без ограничений сможем еще не скоро". Он призвал граждан строго соблюдать режим самоизоляции, не выходить без необходимости из дома и даже авиапарад и салют в честь Дня Победы 9 мая смотреть из окна. От посещения поликлиник тоже лучше отказаться, хотя они и работают, уточнил Собянин.
Чтобы снизить рост заболеваемости, с 12 мая в Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. Пропускная система также сохранится. При этом после праздников возобновится работа на стройках и всех промышленных предприятиях города. Обсуждается и возможность открытия МФЦ. Об их режиме работы будет сообщено на следующей неделе, пишет РИА "Новости".
За последние сутки в столице зарегистрировано 6703 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в России уже более 177 тысяч заболевших. "Утро.ру" передает подробности.
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