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Простое упражнение поможет улучшить потенцию после 40 лет

Простое упражнение поможет улучшить потенцию после 40 лет
Фото: pixabay.com
Для выполнения короткой гимнастики понадобится стул

Многие мужчины переживают из-за проблем с потенцией. Чаще всего представители сильного пола сталкиваются с ней после 40 лет. Простое упражнение поможет улучшить потенцию и привести в порядок фигуру. 

Для выполнения комплекса потребуется стул. Важно, чтобы высотой он был вам до колена. Встаем к стулу спиной и начинаем медленно на него садится. Так же неспеша встаем, ни в коем случае не делаем резких движений. Повторить упражнение следует 12-15 раз. Лучше сделать два подхода, отдохнув между ними 30 – 60 секунд.

Для тех, кто занимается спортом регулярно, есть усложненная версия упражнения. Нужно также сесть на стул плавно, без рывков, только теперь одну ногу важно вытянуть перед собой. Количество подходов и приседов оставить прежними. 

Автор Яндекс.Дзен – канала "Обоснованное мнение" уточняет, что если в конце движения не получится присесть плавно – ничего страшного, со временем умение придет. 

Ранее "Утро.ру" писало про гимнастику, которая повысит тестостерон. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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