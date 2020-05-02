Приколы до слез ко 2 мая от "Утро.ру" отвлекут от забот

Веселые и короткие шутки о коронавирусе и злободневном точно поднимут настроение.

– Так, ребята. Все приступаем к сдаче зачета.



– Учитель, а можно нам использовать учебники?

– Можно. Для зачета девушкам нужно пробежать стометровку за 17 секунд, а парням за 14. Вперед!

Выпивали как-то с иностранцами в компании, решил спросить немца о чем-то.

Комментарий поляка всех убил:

– Всегда боюсь, когда русский с немцем о чем-то пытается договориться. В прошлый раз после этого не стало Польши

Дай человеку рыбу и он пойдет спать сытым.

Дай человеку бутылку водки – одетым.

– Кто в стране лучше всех справляется с соблюдением режима самоизоляции?

– Как кто? Конечно Ленин. Он уже из Мавзолея сколько лет не выходит

– Ничего не могу с этим поделать… – огорчилась косметика.

– Я с этим не справлюсь, – вздохнул фитнес.

– Я все решу! – заявила водка.