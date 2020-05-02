Смеяться всем: свежие и актуальные анекдоты недели
Приколы до слез ко 2 мая от "Утро.ру" отвлекут от забот
Веселые и короткие шутки о коронавирусе и злободневном точно поднимут настроение.
- – Так, ребята. Все приступаем к сдаче зачета.
– Учитель, а можно нам использовать учебники?
– Можно. Для зачета девушкам нужно пробежать стометровку за 17 секунд, а парням за 14. Вперед!
- Выпивали как-то с иностранцами в компании, решил спросить немца о чем-то.
Комментарий поляка всех убил:
– Всегда боюсь, когда русский с немцем о чем-то пытается договориться. В прошлый раз после этого не стало Польши
- Дай человеку рыбу и он пойдет спать сытым.
Дай человеку бутылку водки – одетым.
- – Кто в стране лучше всех справляется с соблюдением режима самоизоляции?
– Как кто? Конечно Ленин. Он уже из Мавзолея сколько лет не выходит
- – Ничего не могу с этим поделать… – огорчилась косметика.
– Я с этим не справлюсь, – вздохнул фитнес.
– Я все решу! – заявила водка.
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