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Смеяться всем: свежие и актуальные анекдоты недели

Смеяться всем: свежие и актуальные анекдоты недели
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/ imagebroker.net/www.globallookpress.com
Приколы до слез ко 2 мая от "Утро.ру" отвлекут от забот

Веселые и короткие шутки о коронавирусе и злободневном точно поднимут настроение.

  • – Так, ребята. Все приступаем к сдаче зачета.  

– Учитель, а можно нам использовать учебники?

– Можно. Для зачета девушкам нужно пробежать стометровку за 17 секунд, а парням за 14. Вперед!

  • Выпивали как-то с иностранцами в компании, решил спросить немца о чем-то. 

Комментарий поляка всех убил:

– Всегда боюсь, когда русский с немцем о чем-то пытается договориться. В прошлый раз после этого не стало Польши

  • Дай человеку рыбу и он пойдет спать сытым.

Дай человеку бутылку водки – одетым. 


  • – Кто в стране лучше всех справляется с соблюдением режима самоизоляции?

– Как кто? Конечно Ленин. Он уже из Мавзолея сколько лет не выходит


  • – Ничего не могу с этим поделать… – огорчилась косметика.

– Я с этим не справлюсь, – вздохнул фитнес.

– Я все решу! – заявила водка.

Евгения НАГОРСКАЯ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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