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Кремль раскрыл планы Путина на День Победы

Президент России вновь обратится к населению

Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню, а после оттуда, вероятно, выступит с речью и поздравит россиян с Днем Победы.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Таким образом, президент России нарушит режим самоизоляции, который соблюдал в последнее время. Сейчас Путин работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, откуда уже не раз обращался к народу в режиме онлайн. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, как пройдет Парад Победы в этом году в условиях эпидемии. 


Полина ИВАНОВА

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