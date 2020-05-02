Президент России вновь обратится к населению

Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню, а после оттуда, вероятно, выступит с речью и поздравит россиян с Днем Победы.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире "России 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Таким образом, президент России нарушит режим самоизоляции, который соблюдал в последнее время. Сейчас Путин работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, откуда уже не раз обращался к народу в режиме онлайн.

Ранее "Утро.ру" писало о том, как пройдет Парад Победы в этом году в условиях эпидемии.



