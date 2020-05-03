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В Киеве украинцев оскорбило наличие российского лука в магазине

В Киеве украинцев оскорбило наличие российского лука в магазине
Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Жители столицы Незалежной посчитали наличие овощей из России - заговором против отечественных фермеров

Продюсерша с Украины Алена Мозговая нашла в одном из сетевых супермаркетов Киева лук, выращенный в России. Украинских пользователей находка возмутила и они подняли волну возмущения. 

Собирательница талантов опубликовала фото вывески "Лук из России за 129.90 гривен" и возмущенно поинтересовалась, почему на полках нет продукции отечественных фермеров. 

"Все наши ранние овощи иногда дешевле!", – заявила она. 

"Просто жесть! В стране с самым лучшим и плодородным черноземом, который даже гитлеровцы вывозили вагонами, все самые необходимые овощи – привозные... Смешно, кабы не страшно; Ужас, это просто ужас, как у нас все это плохо работает; Слов нет ... Только слезы!", – гневно строчили пользователи. 

Нашлись и те, кто посчитал происходящее в украинских магазинах заговором. Якобы продукцию отечественных фермеров уничтожают. 

Фото: Фейсбук Алены Мозговой

"То что наши фермеры вырастили весной тот же зеленый лук переехали! Зеленый лук перекопали редиску выбросили свежую молодую капусту туда же. Сейчас пойдут кабачки и огурцы и молодая картошка тоже с ними может случиться. Зато в супермаркетах всё не наше и то очень дорогое", – писали они. 


Марина МОНРО

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