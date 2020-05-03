В Киеве украинцев оскорбило наличие российского лука в магазине

Жители столицы Незалежной посчитали наличие овощей из России - заговором против отечественных фермеров

Продюсерша с Украины Алена Мозговая нашла в одном из сетевых супермаркетов Киева лук, выращенный в России. Украинских пользователей находка возмутила и они подняли волну возмущения.

Собирательница талантов опубликовала фото вывески "Лук из России за 129.90 гривен" и возмущенно поинтересовалась, почему на полках нет продукции отечественных фермеров.

"Все наши ранние овощи иногда дешевле!", – заявила она.

"Просто жесть! В стране с самым лучшим и плодородным черноземом, который даже гитлеровцы вывозили вагонами, все самые необходимые овощи – привозные... Смешно, кабы не страшно; Ужас, это просто ужас, как у нас все это плохо работает; Слов нет ... Только слезы!", – гневно строчили пользователи.

Нашлись и те, кто посчитал происходящее в украинских магазинах заговором. Якобы продукцию отечественных фермеров уничтожают.





"То что наши фермеры вырастили весной тот же зеленый лук переехали! Зеленый лук перекопали редиску выбросили свежую молодую капусту туда же. Сейчас пойдут кабачки и огурцы и молодая картошка тоже с ними может случиться. Зато в супермаркетах всё не наше и то очень дорогое", – писали они.



