Украинский фрегат пострелял в Черном море
Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" выполнил учебно-боевые задачи.
Флагман пострелял из корабельной артиллерийской установки АК-100, также экипаж отработал уничтожение врага с помощью зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки – АК-630. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВМСУ сообщает издание "Думская". Кадры учений опубликованы на Youtube.
Кроме того, в первый раз за последние несколько лет "Гетман Сагайдачный" применил комплекс радиоэлектронного подавления для того, чтобы создать помехи для условных ракет врага.
Украинская сторона также отметила, что Россия во время учений якобы нарушила морское право – воины Незалежной засекли корабли-разведчики "страны-агрессора".
Ранее в ВМСУ заявили, что Киев вернет контроль над Черным морем. Как похвастались военные Незалежной, у них якобы есть все средства для того, чтобы "помешать противнику выйти на берег". О том, что "Гетман Сагайдачный" – единственный боеспособный крупный корабль флота, украинцы скромно умолчали.
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ
Доллар за 120 рублей: эксперты о курсе валюты после майских праздников
При негативном сценарии для российской экономики цены на доллар и евро могут сильно измениться, считают специалисты
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Запад обвинил Китай в уничтожении данных о вспышке коронавируса
- СМИ: Европа откроет границы не раньше осени
- Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса
- ВОЗ потребовала немедленно усилить карантинные меры в Белоруссии
Здоровье
- Гимнастика для мозга: простые упражнения сохранят гибкость ума
- Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
- Паста Гиппократа: витаминный рецепт для здоровья сердца
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик