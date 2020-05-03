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Украинский фрегат пострелял в Черном море

Украинский фрегат пострелял в Черном море
Фото: Павлишак Алексей/ITAR-TASS
Незалежная провела учения и пожаловалась на присутствие россиян

Фрегат ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" выполнил учебно-боевые задачи.

Флагман пострелял из корабельной артиллерийской установки АК-100, также экипаж отработал уничтожение врага с помощью зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки – АК-630. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВМСУ сообщает издание "Думская". Кадры учений опубликованы на Youtube.

Кроме того, в первый раз за последние несколько лет "Гетман Сагайдачный" применил комплекс радиоэлектронного подавления для того, чтобы создать помехи для условных ракет врага.

Украинская сторона также отметила, что Россия во время учений якобы нарушила морское право – воины Незалежной засекли корабли-разведчики "страны-агрессора".

Ранее в ВМСУ заявили, что Киев вернет контроль над Черным морем. Как похвастались военные Незалежной, у них якобы есть все средства для того, чтобы "помешать противнику выйти на берег". О том, что "Гетман Сагайдачный" – единственный боеспособный крупный корабль флота, украинцы скромно умолчали.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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