Лидер украинской партии "Баткивщина" получила деньги за политические репрессии

Юлия Тимошенко отчиталась о своих доходах в традиционной декларации. В документе оказался неожиданный пункт – США перечислили бывшему премьеру Украины 148 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов). Таким образом, она стала долларовым миллионером.

Деньги получены 24 апреля 2020-го за политические репрессии 2011-2014 годов. Указывается, что средства направила юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP.

Документ опубликован на сайте Единого государственного реестра деклараций Незалежной.

В 2011 г. Ренат Кузьмин, который тогда был главой генпрокуратуры Украины, возбудил уголовное дело, касающееся превышения служебных полномочий при заключении Украиной с Россией газового договора в 2009 году. В результате суд признал Тимошенко виновной и отправил в тюрьму в Харькове на семь лет. В 2014-м экс-премьер Незалежной вышла на свободу после госпереворота в стране.