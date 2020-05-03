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Индийское пророчество: России суждено повести за собой весь мир

Индийское пророчество: России суждено повести за собой весь мир
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предсказатели считают, что наша страна станет духовным лидером для всего мира

Еще в прошлые века пророки предрекали России великую миссию в развитии всего человечества. Они указывали, что путь, по которому она поведет за собой весь мир, укажет Индия. Свое предсказание о стране дал и мудрец Баба Вирса Сингх. 

С раннего детства люди чтили дар видеть будущее и исцелять людей, которым обладал Сингх. Пророк ушел из жизни еще в 2007 году, но его к предсказаниям до сих пор прислушиваются последователи. 

С ранних лет Баба Вирса предрекал России особый путь в развитии духовного начала человечества. Он предсказал развал СССР, а в 2004 сообщил, что стране суждено стать самой духовной во всем мире. Пророк говорил, что Россия скоро снова станет великой и процветающей страной, чья миссия – стать лидером духовного просвещения в мире. 

Баба Вирса Сингх еще во время обращения к депутатам Госдумы заявил, что скоро в стране наступит процветание, если все будет строиться на благих намерениях. Нужно позаботиться обо всех людях в стране, после чего Бог вознаградит их миром и окончанием всех конфликтов. 

Пророк призывал всех помнить о том, что религия строится на взаимной любви и уважении. В ней нет места зависти, жадности и гордыне. Деньги нужны лишь для земных потребностей.

Он рассказал, что еще 40 лет назад к нему пришло видение, что российский народ будет вознагражден за все свои страдания, которые сменятся радостью, любовью и счастьем.

Евгения НАГОРСКАЯ

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