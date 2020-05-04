Свежие и короткие шутки от "Утро.ру" помогут скрасить день

Актуальный юмор и приколы для слез придутся по душе и мужчинам, и женщинам.

Из-за режима самоизоляции народ вообще перестал за собой следить. Усы топорщатся в разные стороны, отрастили себе животы, ходят в грязной одежде. А что творится с мужчинами – отдельный разговор.

– Вот раньше люди выходили в масках только, если собирались на карнавал. А сейчас вынуждены носить всегда!

– Это вы сейчас намекаете, что жизнь превратилась в постоянный праздник?

У женщин в любви все просто: если мужчина хороший, то он друг. А если козел – то любимый.

Плохо не то, что из-за карантина придется менять весь гардероб из-за изменения размера одежды, а то, что с женой на диване спать приходится по очереди из-за нехватки места.

Муж решил рассмотреть энциклопедию растений.

– Ой, дорогая, а я и не знал, что ты у меня, оказывается, цветочек!

– Да? И какой же?

– Кровохлебка.