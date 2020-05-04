Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Самые смешные: лучшие анекдоты майских праздников

Самые смешные: лучшие анекдоты майских праздников
Фото: Andrey Zima/Global Look Press/www.globallookpress.com
Свежие и короткие шутки от "Утро.ру" помогут скрасить день

Актуальный юмор и приколы для слез придутся по душе и мужчинам, и женщинам. 

  • Из-за режима самоизоляции народ вообще перестал за собой следить. Усы топорщатся в разные стороны, отрастили себе животы, ходят в грязной одежде. А что творится с мужчинами – отдельный разговор.
  • – Вот раньше люди выходили в масках только, если собирались на карнавал. А сейчас вынуждены носить всегда!

– Это вы сейчас намекаете, что жизнь превратилась в постоянный праздник?

  • У женщин в любви все просто: если мужчина хороший, то он друг. А если козел – то любимый. 
  • Плохо не то, что из-за карантина придется менять весь гардероб из-за изменения размера одежды, а то, что с женой на диване спать приходится по очереди из-за нехватки места. 
  • Муж решил рассмотреть энциклопедию растений.

– Ой, дорогая, а я и не знал, что ты у меня, оказывается, цветочек!

– Да? И какой же?

– Кровохлебка.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая

Эксперты ждут пика эпидемии через неделю-две, названо условие формирования стойкого иммунитета к инфекции - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

СМИ: Китай утаил правду о коронавирусе ради одной цели

Вашингтон считает, что Пекин пытался запастись лекарствами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей