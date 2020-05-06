Генпрокуратура разобралась с роликами, в которых предсказывалась принудительная вакцинация, тотальный контроль и "апокалипсис"

Теория о том, что коронавирус создали специально, чтобы под видом вакцинации провести чипирование россиян оказалась придуманной пустышкой. Ранее ролики, в которых рассказывалось об этом нашли на "Ютубе" и "Одноклассниках". Об этом рассказали в Гепрокуратуре.

Сотрудники столичного ведомства проверили ролики, опубликованные в социальной сети и видеохостинге с названиями "Коронавирус. Разоблачение", "Апокалипсис сегодня/ метка дьявола и чипизация планеты". Авторы видео сообщали, что вирус якобы нечто иное, как биологическое оружие, которое создали искусственно для порабощения планеты через чипирование россиян.

При этом информация об искусственном изготовлении вируса не была подтверждена ни во Всемирной организации здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами страны.

Специалисты заверили, что представленные слухи недостоверны. Они создают угрозу причинения вреда людям и нарушают массовый порядок. Поэтому стоит ограничить их распространение. Заявление с требованием блокировки ролика уже направлено в Роскомнадзор, пояснили в ведомстве.

Историю с возможными чипированием россиян обсуждают с апреля 2020 года. О желании истребить человечество через вакцинацию говорили даже на центральных каналах. Сюжет об этом вышел в программе "Человек и закон", а после тему обсудил в шоу "Бесогон-ТВ" Никита Михалков.

При этом нет ни одного доказательства в пользу этой теории. Специалисты, производящие чипы говорят, что такое невозможно даже чисто физически: в мире нет такой микросхемы, способной уместиться в шприце.