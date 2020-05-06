В скандале с чипированием россиян поставили точку
Теория о том, что коронавирус создали специально, чтобы под видом вакцинации провести чипирование россиян оказалась придуманной пустышкой. Ранее ролики, в которых рассказывалось об этом нашли на "Ютубе" и "Одноклассниках". Об этом рассказали в Гепрокуратуре.
Сотрудники столичного ведомства проверили ролики, опубликованные в социальной сети и видеохостинге с названиями "Коронавирус. Разоблачение", "Апокалипсис сегодня/ метка дьявола и чипизация планеты". Авторы видео сообщали, что вирус якобы нечто иное, как биологическое оружие, которое создали искусственно для порабощения планеты через чипирование россиян.
При этом информация об искусственном изготовлении вируса не была подтверждена ни во Всемирной организации здравоохранения, ни правительством РФ, ни другими официальными органами страны.
Специалисты заверили, что представленные слухи недостоверны. Они создают угрозу причинения вреда людям и нарушают массовый порядок. Поэтому стоит ограничить их распространение. Заявление с требованием блокировки ролика уже направлено в Роскомнадзор, пояснили в ведомстве.
Историю с возможными чипированием россиян обсуждают с апреля 2020 года. О желании истребить человечество через вакцинацию говорили даже на центральных каналах. Сюжет об этом вышел в программе "Человек и закон", а после тему обсудил в шоу "Бесогон-ТВ" Никита Михалков.
При этом нет ни одного доказательства в пользу этой теории. Специалисты, производящие чипы говорят, что такое невозможно даже чисто физически: в мире нет такой микросхемы, способной уместиться в шприце.
Отменят ли карантин в мае: Путин готовится к большому совещанию
Президент выслушает предложения о выходе из режима самоизоляции в России
В Минфине объяснили отказ выдать деньги россиянам
Глава ведомства считает эту меру нецелесообразной
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Лукашенко во время карантина позвал остальных президентов на праздник
- Ученые совершили прорыв в создании вакцины от COVID-19
- Британские СМИ: Россия пыталась украсть данные о вакцине COVID-19
- СМИ: Китай утаил правду о коронавирусе ради одной цели
Здоровье
- Растение с Кавказа избавит от простуды и поднимет потенцию после 50 лет
- Зарядка тибетских монахов: упражнения продлят жизнь
- Тестостерон поднимут три продукта
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик