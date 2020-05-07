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В деле о смерти российского миллиардера Босова нашли странности

В деле о смерти российского миллиардера Босова нашли странности
Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Юрист нашел несовпадения в запутанной истории

Версия о том, что богатейший человек России Дмитрий Босов мог совершить суицид – очень подозрительная. Такое мнение озвучил член адвокат Евгений Черноусов.

По его словам человек с таким достатком как у Босова, владелец многочисленных домов вряд ли мог хотеть совершить такое с собой. 

"Учитывая, что у него не было каких-то психических заболеваний, и при тех конфликтных ситуациях это, конечно, выглядит подозрительным", – цитирует его "360". 

Родственники погибшего отказались обсуждать с журналистами трагедию. Они заявили, что во всем в ближайшем будущем, разберется следствие. 

Бизнесмена, которому было всего 52 года, нашли мертвым в его загородном доме. Первыми его увидели жена и охранник. Близкий к семье источник рассказал, что женщина заподозрила неладное, когда Босов не ответил на ее звонки. Тогда она  вернулась домой. Не найдя его вместе с охранником посмотрела данные с видеокамер и вычислила, что предприниматель ушел в фитнес-зал и закрылся там. Дверь была заперта изнутри, ее выбили – предпринимателя спасти не удалось. 

Марина МОНРО

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