Индийское пророчество: Россия спасет мир от катастрофы
Русский народ наделен огромной духовной силой и максимально приближен к богу. Именно поэтому нашу страну ждет благополучие и процветание. В будущем Россия и Индия объединятся, благодаря чему произойдет сближение восточной и западной культуры. Такое предсказание сделали индийские мудрецы и пророки.
О великой миссии России говорил философ Свами Вивекананда: по его мнению, наша страна станет духовным лидером всего мира. В будущем именно Россия приведет человечество к совершенству, а дорогу ей укажет Индия. Такого же мнения придерживался и учитель Вивекананды проповедник Рамакришна.
Особую роль в мировой истории пророчил России и индуистский святой Хайдакхан Бабаджи. По его словам, мир будет охвачен различными катастрофами, а наша страна сможет спасти остальные государства, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Все из нашей жизни". Именно Россию йог, как и другие восточные мудрецы, считал духовным центром.
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