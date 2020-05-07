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Индийское пророчество: Россия спасет мир от катастрофы

Индийское пророчество: Россия спасет мир от катастрофы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наша страна объединит Запад и Восток

Русский народ наделен огромной духовной силой и максимально приближен к богу. Именно поэтому нашу страну ждет благополучие и процветание. В будущем Россия и Индия объединятся, благодаря чему произойдет сближение восточной и западной культуры. Такое предсказание сделали индийские мудрецы и пророки.

О великой миссии России говорил философ Свами Вивекананда: по его мнению, наша страна станет духовным лидером всего мира. В будущем именно Россия приведет человечество к совершенству, а дорогу ей укажет Индия. Такого же мнения придерживался и учитель Вивекананды проповедник Рамакришна.

Особую роль в мировой истории пророчил России и индуистский святой Хайдакхан Бабаджи. По его словам, мир будет охвачен различными катастрофами, а наша страна сможет спасти остальные государства, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Все из нашей жизни". Именно Россию йог, как и другие восточные мудрецы, считал духовным центром.

Ранее православный монах предсказал светлое будущее России после прихода великого правителя.

Карина СИРАЗОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alex Scher
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Так оно и есть. Россия, Индия и Китай - самые духовные и человечные страны мира, за что нас и ненавидят на Западе, который уже давно заменил духовность задницей, сексом и удовольствиями...
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