Монах предсказал России окончание бед после прихода великого правителя
Монах Авель еще в 18 веке предсказал гибель Императорской семьи и образование Советского Союза. Он с точностью до дня указал дату смерти Екатерины Второй и начало войны с Францией. До наших дней почти не дошли документы, в которых записаны его пророчества. Одно из немногих, что сохранилось, указывает на приход в Россию великого правителя, благодаря которому в стране закончатся все беды.
“Сей будет избранник Божий, и на голове его благословение. Имя его будет трикратно суждено в истории российской”, – указывает цитата из пророчества.
Имени правителя Авель не называет. Он утверждал, что делать этого нельзя, поскольку злые духи могут забрать жизнь посланника Божьего. Однако некоторые последователи считают, что пророчество уже сбылось и указывают на имя Владимир. Подтверждений их рассуждениям нет.
Монах предсказал и наступление Апокалипсиса на земле. Он утверждает, что Земля погрузится в хаос в 2892 году. Однако документальных подтверждений этому нет. Пророчество дошло до наших дней только благодаря последователям пророка, пишет канал Dream Time в Яндекс.Дзене
Пророк из Индии предсказал, что России суждено стать духовным лидером и повести за собой весь мир.
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