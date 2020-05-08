По прогнозам, наша страна вновь объединится с Украиной и Белоруссией

Россию ждут трудные времена, однако после прихода мудрого правителя в стране наступит покой и благополучие. У власти встанет человек с необыкновенными способностями, который будет держать государство под контролем и выведет его из кризиса. В России начнется золотая эпоха. Такое предсказание о будущем сделал древний русский астролог Василий Немчин.

Согласно его пророчеству, к 2025 г. в нашей стране начнется активное развитие всех сфер. В 2020-м же Россия вновь объединится с Украиной после военного кризиса, а Белоруссия примкнет к союзу двух государств, пишет автор "Яндекс.Дзен-канала "За Гранью".

Также Немчин говорил и о двух других объединениях, которые будут то укрепляться, то распадаться вновь. Автор блога считает, что астролог имел в виду Италию, Францию и Испанию, а также страны Прибалтики и северной Европы.

По мнению современных астрологов, многие предсказания Немчина уже сбылись. Так, пророк еще в XV в. предвидел правление Горбачева и Ельцина, передает "Комсомольская правда".

Ранее восточные мудрецы предсказали России особую роль в мировой истории.