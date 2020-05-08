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Искусственный интеллект восстановил памятник Коневу в Праге

Искусственный интеллект восстановил памятник Коневу в Праге
Фото: EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС
Обладатели смартфона смогут полюбоваться на монумент

Памятник маршалу Ивану Коневу, на так давно снесенный в чешской столице, удалось восстановить. Правда, лишь в виртуальной реальности. Искусственный интеллект поможет пользователям смартфонов полюбоваться на монумент с помощью специального приложения. 

Программа CyberHistory, снабженная аудиогидом, поможет познакомиться с разрушенными на территории памятниками героям-освободителям. По мнению руководителя проекта Глеба Крайника, виртуальная скульптура станет вечным символом прошедших событий, чего нельзя сказать о памятниках, которые рано или поздно исчезнут с лица земли. 

"Полиэксперт" напоминает, что монумент маршалу Коневу в Праге открыли 9 мая 1980 года. О демонтаже велись разговоры еще в 2015 г., пишет "Федерал Пресс". В итоге он простоял до 3 апреля 2020-го. После сноса скульптуры Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении местных властей Праги. 

Жители России не смогли остаться равнодушными к такому поступку чехов. В итоге на Урале несколько вандалов осквернили памятник легионерам братского народа. В связи с инцидентом также заведено уголовное дело.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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