Обладатели смартфона смогут полюбоваться на монумент

Памятник маршалу Ивану Коневу, на так давно снесенный в чешской столице, удалось восстановить. Правда, лишь в виртуальной реальности. Искусственный интеллект поможет пользователям смартфонов полюбоваться на монумент с помощью специального приложения.

Программа CyberHistory, снабженная аудиогидом, поможет познакомиться с разрушенными на территории памятниками героям-освободителям. По мнению руководителя проекта Глеба Крайника, виртуальная скульптура станет вечным символом прошедших событий, чего нельзя сказать о памятниках, которые рано или поздно исчезнут с лица земли.

"Полиэксперт" напоминает, что монумент маршалу Коневу в Праге открыли 9 мая 1980 года. О демонтаже велись разговоры еще в 2015 г., пишет "Федерал Пресс". В итоге он простоял до 3 апреля 2020-го. После сноса скульптуры Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении местных властей Праги.

Жители России не смогли остаться равнодушными к такому поступку чехов. В итоге на Урале несколько вандалов осквернили памятник легионерам братского народа. В связи с инцидентом также заведено уголовное дело.