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Врач: "умный" завтрак защитит от COVID-19

Врач: "умный" завтрак защитит от COVID-19
Фото: pixabay.com
Правильное питание укрепит иммунитет и улучшит работу сердца

Завтрак считается одним из самых важных приемов пищи, именно поэтому он должен быть не только сытным, но и полезным. Правильное начало дня поможет добиться идеальной фигуры, подарит заряд бодрости до самого обеда и даже защитит и инфекций, в том числе и от коронавируса. Об этом рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Антитела, которые помогают организму бороться с болезнями, синтезируются в основном утром. Именно поэтому на завтрак обязательно нужно есть белок, рассказала специалист.

"Умный" завтрак, по словам Мухиной, состоит из 50 г белка – мяса или рыбы – и 200 г овощей, кроме картофеля моркови и свеклы. Также по утрам можно есть около 100 г творога и 200 г фруктов, поделилась формулой здорового рациона диетолог с изданием "Слово и Дело".

Специалист подчеркнула: если полезный завтрак поможет похудеть и укрепить иммунитет, то неправильный рацион приведет к инфаркту. Мухина объяснила это тем, что нехватку белка организм восполняет за счет мышц, в том числе и сердечной.

Однако один лишь здоровый рацион не защитит от коронавируса, напоминают специалисты. Чтобы не заразиться COVID-19, в первую очередь, необходимо соблюдать карантинные меры и правила личной гигиены.

Ранее "Утро.ру" рассказало о продуктах, которые помогут укрепить иммунитет во время пандемии.

Карина СИРАЗОВА

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